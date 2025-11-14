¡Le devolvieron el favor! Ezequiel Serres y la academia de baile Bamboleo se convirtieron en los últimos nominados de la semana, luego de que sus compañeros decidieran enviarlos directamente a la gala de eliminación.

Tras una noche cargada de energía, críticas y actuaciones intensas, los equipos justificaron su voto asegurando que consideraron la devolución del jurado y que Serres todavía tiene mucho por mostrar. Pero, además, varios admitieron que se trataba de una respuesta a lo ocurrido anteriormente.

“No es venganza. Hemos escuchado a los jueces y, por sus devoluciones, tomamos la decisión. Consideramos que tienen que ir a un domingo de eliminación. Estamos devolviendo la gentileza. Toda acción tiene reacción, y esperemos que se salven”, dijeron algunos de los competidores.

Ezequiel y Bamboleo habían presentado una interpretación del grupo The Police y del personaje Sting con “Every Breath You Take”, una puesta en escena que generó observaciones por parte del jurado, especialmente en la ejecución del cuerpo de baile.

Ahora, el equipo deberá enfrentar la gala del domingo junto a Sisi Eguez, Cisco y Eugenia Redín, todos con el desafío de mejorar las coreografías que los dejaron en zona de riesgo.

