Génesis arrasa: su homenaje a Guns N' Roses se convierte en la mejor presentación de la gala

Uno de los equipos más esperados de la noche finalmente llegó al escenario: Génesis y la academia Factory presentaron un homenaje cargado de emoción al emblemático grupo Guns N' Roses, interpretando la icónica canción “Don’t Cry”.

Desde el primer momento, la coreografía transformó el escenario y logró conectar con el público y el jurado, que destacó tanto el trabajo del famoso como el de la academia de baile.

El primero en pronunciarse fue Tito Larenti, quien elogió la fuerza interpretativa del conjunto.

“A mí me gustó lo que estaban contando, creo que lo interpretaron muy bien. Génesis, sos una bestia. Muy bien hecho. Tenía dudas de los movimientos, pero lo trabajaste muy bien”, expresó.

La juez Gabriela Zegarra aseguró que quedó impactada por el nivel de detalle presentado en escena:

“Te fijaste en cada detalle, nos quedamos impactados. Fueron cuidadosos con todo, hubo una pequeña falla, pero fue increíble. Gracias por este show”.

A su turno, Rodrigo Massa destacó la disciplina del famoso y la capacidad del equipo para sorprender en cada presentación:

“Me encanta lo que ustedes hacen arriba del escenario. Gracias por sorprendernos cada vez. Tienen todo lo necesario para triunfar. Génesis, estudiaste cada movimiento y ese final estuvo genial. Felicidades”.

La última en evaluar fue Elka Meyer, quien resaltó la inteligencia detrás de la propuesta escénica:

“Me parece que fueron muy inteligentes. Sentí que los bailarines fueron un apoyo preciso. Hubo simpleza, pero la adecuada. Todo estuvo bien ubicado. Fue muy buen actor”.

En su despedida, Génesis agradeció al jurado por reconocer el esfuerzo detrás de la propuesta y pidió a sus compañeros apoyar a quienes realmente lo merecen dentro de la competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play