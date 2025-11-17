La balanza se inclinó: Ezequiel Serres supera a Eugenia Redin y continúa en competencia

Arrancó la gala de eliminación en La Gran Batalla. Esta noche, cuatro equipos se enfrentan en el escenario más grande de la televisión boliviana, divididos en dos versus que definirán quién continúa en competencia.

El primer duelo fue protagonizado por los equipos liderados por Ezequiel Serres y Eugenia Redin.

Ezequiel Serres y la academia Bamboleo fueron los primeros en subir al escenario con una transformación del icónico grupo The Police, interpretando a Sting al ritmo del clásico “Every Breath You Take”. Los jueces destacaron la actitud y energía del equipo, y aunque señalaron algunos errores, reconocieron una notable mejora respecto a presentaciones anteriores.

Para cerrar el primer versus de la temática rock, llegó el turno de Eugenia Redin y la academia Power Dance, quienes apostaron por una puesta en escena intensa y emocional con el tema “Bring Me to Life”, de Evanescence.

La juez Gabriela Zegarra consideró que ambos equipos tuvieron buenas presentaciones, pero resaltó la coreografía y la puesta en escena del equipo de Ezequiel.

“Ezequiel, la presentación me encantó. Creo que las fallas de la vez anterior se han corregido. Fue muy amena. Eugenia, creo que no hubo fallas y espero que avancen”, comentó.

La juez Elka Meyer también vio un mejor desempeño en el equipo de Serres, destacando el manejo técnico sobre el escenario. Sobre el equipo de Redin, señaló que superaron las expectativas.

“Ezequiel lo hizo muy bien, mantuvo su primera presentación y la superó. Eugenia, me gustó mucho; evolucionaron”, expresó.

Por su parte, Rodrigo Massa se inclinó por Eugenia Redin y Power Dance, valorando la fuerza interpretativa de la famosa durante toda la coreografía, aunque también ofreció recomendaciones a ambos equipos.

“Ezequiel, aprovecharon bien los cambios rítmicos, pero me faltó un poco de suavidad. Eugenia, parecía una película tu trabajo; te luciste y lo hiciste a tu manera”, señaló.

El jurado invitado, Yerko Soleto, jefe de coach, cerró la ronda de evaluaciones. Su voto también fue para Ezequiel Serres, resaltando su avance y profesionalismo, y recomendó al equipo de Redin continuar perfeccionando detalles.

“Ezequiel, lo hicieron excelente y esta noche igual. Solo deben mejorar las líneas. Eugenia, hubo muy buena interacción; sigan trabajando los conteos para mejorar”, puntualizó.

Finalmente, el público tuvo la última palabra. Con un 66,8% de los votos para Ezequiel Serres y 33,2% para Eugenia Redin, el equipo de Bamboleo se salvó de la eliminación y continúa en competencia.

Mira la programación en Red Uno Play