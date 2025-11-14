Un trágico accidente ocurrió en la ciudad de El Alto, donde una garrafa explotó dentro de la habitación de Jhohan, un adolescente de 16 años que vivía solo y se mantenía por sus propios medios.

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto de la explosión y los desesperados gritos de auxilio del menor, que alertaron a los vecinos.

El adolescente sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo, lo que lo mantiene internado y postrado en cama, sin poder realizar su vida diaria.

Según relatan familiares y padres de familia de su unidad educativa, el joven trabajaba y estudiaba para auto sustentarse, ya que su madre debía viajar al campo para trabajar y solo regresaba de manera periódica.

Tras la explosión, los vecinos corrieron a auxiliarlo, pero el fuego ya había provocado graves daños en su piel y en sus pertenencias, pues el incendio consumió casi todo lo que tenía. El menor fue trasladado de urgencia a un hospital, donde continúa recibiendo atención.

La madre del adolescente, visiblemente afectada, pidió ayuda a la población debido a los elevados gastos médicos que enfrenta la familia.

Si usted desea colaborar, puede realizar un aporte mediante QR o comunicarse a los números 77231927 o 79111839. Cualquier ayuda será profundamente agradecida por la familia.

