Los gritos de dolor y sufrimiento alertaron a los vecinos que vivían en el inmueble, quienes auxiliaron de inmediato al menor. Sin embargo, ya presentaba severas quemaduras.
14/11/2025 9:42
Un trágico accidente ocurrió en la ciudad de El Alto, donde una garrafa explotó dentro de la habitación de Jhohan, un adolescente de 16 años que vivía solo y se mantenía por sus propios medios.
Cámaras de seguridad registraron el momento exacto de la explosión y los desesperados gritos de auxilio del menor, que alertaron a los vecinos.
El adolescente sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo, lo que lo mantiene internado y postrado en cama, sin poder realizar su vida diaria.
Según relatan familiares y padres de familia de su unidad educativa, el joven trabajaba y estudiaba para auto sustentarse, ya que su madre debía viajar al campo para trabajar y solo regresaba de manera periódica.
Tras la explosión, los vecinos corrieron a auxiliarlo, pero el fuego ya había provocado graves daños en su piel y en sus pertenencias, pues el incendio consumió casi todo lo que tenía. El menor fue trasladado de urgencia a un hospital, donde continúa recibiendo atención.
La madre del adolescente, visiblemente afectada, pidió ayuda a la población debido a los elevados gastos médicos que enfrenta la familia.
Si usted desea colaborar, puede realizar un aporte mediante QR o comunicarse a los números 77231927 o 79111839. Cualquier ayuda será profundamente agradecida por la familia.
