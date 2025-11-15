ANH intercepta desvío de diésel en Senkata y remueve personal

La nueva directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, reveló que el operativo de fiscalización en la planta de Senkata, de la noche de este jueves, fue realizado por iniciativa personal y descubrió un presunto intento de desvío de combustible. La funcionaria alertó que esta "micromuestra" evidencia la existencia de mafias que desvían cisternas enteras y que ya ha comenzado a retirar a personal sospechoso de la institución.

Operativo inesperado revela irregularidad

Ayala explicó que, tras recibir múltiples denuncias de irregularidades durante la semana, decidió ir personalmente a inspeccionar la planta de Senkata la noche pasada.

"Ayer terminando mis funciones decidí ir a ver, a constatar si es que realmente estaba sucediendo lo que decían. Entonces subí a la planta de Senkata, con mi chofer y con las dos personas que se encargan de mi seguridad", afirmó la directora, subrayando que la acción fue una iniciativa personal.

Apenas 20 minutos después de llegar cerca de la planta, el equipo interceptó una cisterna que se detuvo a tres cuadras de la salida. Para su sorpresa, un hombre esperaba el camión con tres bidones, confirmando un intento de compra ilegal de diésel. La cisterna, con 20 mil litros de combustible, tenía como destino una estación de servicio.

Ayala lamentó que la falta de control se haya hecho inminente, especialmente tras enterarse de que el control de salida de cisternas, antes a cargo de la Policía, ahora lo realizan civiles, lo que facilitaría los desvíos.

Lucha contra la corrupción y retiro de sospechosos

La directora de la ANH vinculó este hallazgo con las denuncias de "mafias organizadas" y el "cuoteo" de combustible. Señaló que estas redes no solo desvían combustible en bidones, sino "cisternas enteras", lo que representa un daño económico significativo al Estado.

Ayala fue enfática al anunciar las medidas internas que se están tomando para combatir la corrupción:

"Les mentiría si les digo que tengo nombres, tenemos personas sospechosas, a muchos de ellos ya se los ha retirado porque al final de cuentas es un riesgo para mí y para la institución continuar con personas mal intencionadas dentro de la institución."

La funcionaria aseguró que, a solo cuatro días de haber asumido el cargo, su gestión priorizará una "limpieza" en la ANH, cambiando a los distritales en todo el país, con especial énfasis en provincias y fronteras, para garantizar que sean "servidores públicos con la intención de servir al país y no servirse a sí mismos."

Finalmente, la ANH solicitará a YPFB que transparente la distribución de combustible para que los clientes puedan verificar el destino oficial de los recursos.

