Policial

Dos sujetos transportaban ilegalmente 24.000 litros de diésel, uno tenía uniforme militar

La Policía ha iniciado una investigación para esclarecer el caso, incluyendo la autenticidad de la documentación y la posible vinculación del efectivo militar.

Milen Saavedra

07/09/2025 17:51

La Paz, Bolivia

La Policía Caminera de La Paz detuvo a dos personas que transportaban ilegalmente 24.000 litros de diésel en un camión cisterna, en un operativo realizado en el sector de Yolosita.

El comandante departamental de la Policía, Gunther Agudo, informó que, tras una inspección del vehículo, se constató que la hoja de ruta era duplicada. Esta irregularidad llevó a la aprehensión del conductor y de un escolta.

La situación se tornó más compleja cuando se descubrió que el acompañante portaba un uniforme y una credencial militar, por lo que se investiga si realmente pertenece a las Fuerzas Armadas.

Ambos aprehendidos fueron trasladados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) y puestos a disposición del Ministerio Público. Según Agudo, el conductor del camión intentó huir durante la intervención, pero ya ha sido plenamente identificado. La Policía ha iniciado una investigación para esclarecer el caso, incluyendo la autenticidad de la documentación y la posible vinculación del efectivo militar.

 

 

