YPFB anuncia querella penal por el presunto desvío de 20.000 litros de diésel desde la Planta de Senkata

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este viernes que iniciará una querella penal tras detectarse el presunto desvío de 20.000 litros de diésel desde la Planta de Senkata, en la ciudad de El Alto. El hecho involucra a una cisterna con placa 419-LCF, que tenía la asignación de transportar el combustible hasta la Estación de Servicio Laredo SRL.

Según la estatal petrolera, el desvío fue identificado ayer, cuando la cisterna se encontraba en ruta y fuera del control directo de YPFB Logística.

A través de un comunicado oficial, la empresa señaló:

“YPFB, en calidad de víctima, presentará querella y colaborará activamente en la investigación; asimismo, se informa que de forma preventiva se está cambiando al personal de la Planta.”

La compañía estatal remarcó que no permitirá ningún acto ilícito dentro sus operaciones y recordó que todas las medidas adoptadas se desarrollan en cumplimiento del mandato del presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, de ejecutar una lucha frontal contra la corrupción en el sector hidrocarburos.

La acción de YPFB surge tras un operativo realizado la madrugada de este viernes por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en El Alto, donde se interceptó la cisterna que transportaba el producto y que presuntamente pretendía concretar una venta ilegal de diésel.

Durante el operativo, la ANH aprehendió a dos personas: el chofer de la cisterna y otra persona que, a pocos metros del lugar, aguardaba con varios bidones para recibir el combustible.

YPFB informó que continuará cooperando con las autoridades competentes para esclarecer el caso, identificar a los responsables y garantizar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.

