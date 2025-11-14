Ministerio de Educación anuncia evaluación de la Ley Avelino Siñani y apertura de diálogo

La ministra de Educación, Beatriz García, anunció la disposición del Gobierno para evaluar la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, atendiendo así las solicitudes planteadas por el Magisterio, padres de familia, directores y diversas comunidades educativas del país. La autoridad adelantó que el objetivo es avanzar hacia una nueva norma educativa construida de manera participativa.

“(Es) un pedido que hemos recibido de absolutamente todos, desde el Magisterio, padres de familia, establecimientos educativos, directores, etcétera. Rápidamente nos vamos a poner a evaluar, analizar, pero como les he dicho, vamos a hacerlo de forma conjunta con el Magisterio”, afirmó García en conferencia de prensa

La ministra destacó que el proceso será abierto, inclusivo y orientado a mejorar la calidad educativa en Bolivia.

“La intención es abrir canales fluidos de diálogo e intercambio de ideas que permitan impulsar una educación de calidad, innovadora y abierta al mundo”, sostuvo.

El Ministerio de Educación prevé convocar a mesas de trabajo con los diferentes actores del sistema educativo para revisar la normativa vigente, identificar sus limitaciones y proponer alternativas que respondan a las nuevas necesidades pedagógicas, tecnológicas y sociales del país.

