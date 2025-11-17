Nueva temática, nuevos retos: así comienza la semana en La Gran Batalla

Arranca una nueva semana en La Gran Batalla y con ella una temática completamente renovada. Esta noche, dos equipos llegan al escenario listos para dejarlo todo y conquistar tanto al público como a los jueces, avanzando un paso más rumbo a la recta final de la temporada.

El programa de entretenimiento e imitación más grande de la televisión boliviana regresa con coreografías frescas, nuevos personajes y una energía que promete noches imperdibles. A medida que el final se acerca, la presión por lograr presentaciones perfectas se hace sentir en cada rincón del set.

Esta noche, el escenario recibe a dos duplas que vienen con toda la actitud:

Diego Paredes y Academia Vibra Dance

Susana Rivero y Academia La Fábrica

La dinámica de la semana se revelará al inicio del programa en vivo, así que no te puedes perder ningún detalle de este espectáculo lleno de talento, adrenalina y sorpresas.

Recuerda: arrancamos a las 20:45, por la señal de Red Uno y todas nuestras plataformas digitales.

Mira la programación en Red Uno Play