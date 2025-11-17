TEMAS DE HOY:
violento robo ataque con machete cámaras atropello pareja

16ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

Samaipata en emergencia por inundaciones tras desborde de río

El lodo y el agua alcanzaron hasta la carretera antigua, mientras dos personas fueron trasladadas al hospital por heridas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

Foto: Diario Digital El Torno (Redes Sociales)
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La madrugada de este lunes, fuertes precipitaciones afectaron al departamento de Santa Cruz, provocando graves inundaciones y desbordes de ríos. En Samaipata, el agua de una quebrada rebasó su cauce e ingresó a varias viviendas.

Foto: Diario Digital El Torno (Redes Sociales)

Las imágenes captadas por los vecinos muestran casas parcialmente cubiertas por lodo y corrientes de agua que arrastran todo a su paso. Además, el lodo llegó hasta la carretera antigua que une el departamento cruceño con Cochabamba, dificultando el tránsito en la zona.

En Achira, la situación no fue diferente. El desborde del río provocó derrumbes y dejó a varias familias evacuadas ante la magnitud del desastre. La fuerza de la corriente ha ocasionado pérdidas materiales significativas, afectando vehículos y viviendas, mientras las lluvias continúan azotando la región.

Testigos informaron que en algunos puntos, el agua alcanzaba hasta la mitad del cuerpo de las personas. Las imágenes captadas y compartidas por los propios afectados muestran la magnitud de los daños y la urgencia de la intervención.

Foto: Diario Digital El Torno (Redes Sociales)

Las autoridades locales aún no han emitido un reporte oficial sobre la magnitud de los daños, aunque se espera que en las próximas horas se brinden detalles más precisos sobre las áreas afectadas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD