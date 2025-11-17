Samaipata en emergencia por inundaciones tras desborde de río

La madrugada de este lunes, fuertes precipitaciones afectaron al departamento de Santa Cruz, provocando graves inundaciones y desbordes de ríos. En Samaipata, el agua de una quebrada rebasó su cauce e ingresó a varias viviendas.

Foto: Diario Digital El Torno (Redes Sociales)

Las imágenes captadas por los vecinos muestran casas parcialmente cubiertas por lodo y corrientes de agua que arrastran todo a su paso. Además, el lodo llegó hasta la carretera antigua que une el departamento cruceño con Cochabamba, dificultando el tránsito en la zona.

En Achira, la situación no fue diferente. El desborde del río provocó derrumbes y dejó a varias familias evacuadas ante la magnitud del desastre. La fuerza de la corriente ha ocasionado pérdidas materiales significativas, afectando vehículos y viviendas, mientras las lluvias continúan azotando la región.

Testigos informaron que en algunos puntos, el agua alcanzaba hasta la mitad del cuerpo de las personas. Las imágenes captadas y compartidas por los propios afectados muestran la magnitud de los daños y la urgencia de la intervención.

Foto: Diario Digital El Torno (Redes Sociales)

Las autoridades locales aún no han emitido un reporte oficial sobre la magnitud de los daños, aunque se espera que en las próximas horas se brinden detalles más precisos sobre las áreas afectadas.

Mira la programación en Red Uno Play