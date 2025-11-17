Noche de rock: Cisco se luce con Urban Vibes y vence a Sisi en un duelo apretadísimo

El segundo versus de la noche, dentro de la temática rock, enfrentó a los equipos liderados por Sisi Eguez y Cisco Moreno.

Los primeros en subir al escenario fueron Sisi Eguez y la academia Passion Dance, quienes presentaron una interpretación del clásico “Don’t Speak”, de No Doubt.

Pese al esfuerzo y la puesta en escena, el jurado coincidió en que la presentación no alcanzó el impacto esperado y estuvo marcada por errores técnicos y de interpretación.

Luego llegó el turno de Cisco Moreno junto a la academia Urban Vibes, con una potente transformación de AC/DC y su icónica canción “Thunderstruck”. La actuación destacó por su energía y fuerza escénica, logrando sorprender al público.

Sin embargo, a pesar del sólido desempeño del cuerpo de baile, Cisco recibió varias observaciones por parte del jurado, aunque también se reconoció la evolución del equipo.

La primera en emitir su evaluación fue Gabriela Zegarra, quien se inclinó por el equipo de Sisi Eguez. A pesar de señalar errores, destacó que la coreografía mostró mejoras. Sobre Cisco, resaltó su energía en el escenario.

“Sisi, hubo bastantes fallas en la anterior presentación y siento que mejoraron; hubo un error que todavía se puede corregir. Cisco, creo que tapaste mucho el micrófono y no pude ver bien el lip sync; la energía fue muy buena”, dijo.

Para el juez Rodrigo Massa, el versus fue para Cisco, ya que a pesar de detalles por pulir, el equipo mostró una coreografía más sólida. Sobre Sisi, destacó el trabajo en las expresiones, pero señaló que faltaron transiciones más marcadas.

“Sisi, lo hiciste muy bien, trabajaste en las expresiones, pero faltó un poco para tener todo el poder del rock. Cisco, hubo momentos de distracción, pero pese a las fallas fue un buen trabajo”, opinó.

La juez Elka Meyer también votó por Cisco y Urban Vibes, resaltando la similitud con el personaje y el esfuerzo técnico.

“En el equipo de Cisco valoro el trabajo, porque es difícil el tema técnico. Cisco sí se parecía al personaje en ciertos momentos; el rock se siente y se va trabajando. El equipo estuvo muy bien”, expresó.

Finalmente, el jurado invitado coincidió en que la presentación de Sisi tuvo errores y le faltó más energía, mientras que a Cisco le pidió mayor agresividad en su personaje. Su voto también fue para Urban Vibes.

“Sisi, tengan cuidado con el baile en pareja; estuvo bonito, pero me hubiese gustado más energía. Cisco, buena energía, pero me gustaría más agresividad en el personaje”, puntualizó.

El voto del público también tuvo un papel determinante: Cisco obtuvo el 50,2%, mientras que Sisi se quedó con el 49,8%.

Con este resultado, Cisco logró salvarse de la eliminación, mientras que Sisi permaneció en la cuerda floja.

