Entre errores y estrategia: Sisi Eguez y Passion Dance, nominados tras la noche del rock

Los competidores tomaron su decisión, y durante la última noche de la semana del rock se reveló que Sisi Eguez y la academia Passion Dance fueron los nominados de la jornada.

La determinación sorprendió a algunos espectadores, aunque varios participantes explicaron que se trató de una mezcla de estrategia y las críticas que el jurado les hizo tras su presentación.

“Por un tema de estrategia, porque sabemos que es un gran actor y un excelente bailarín, y puedes seguir mejorando. En consenso con mi equipo, y porque hemos visto la devolución del jurado, creemos que puede mejorar un poquito más”, justificaron algunos de los competidores al emitir su voto.

El pasado miércoles, Sisi y Passion Dance llevaron al escenario una interpretación del clásico “Don’t Speak” de No Doubt.

Pese al esfuerzo y la propuesta escénica, el jurado coincidió en que la presentación no alcanzó el impacto esperado y estuvo marcada por errores técnicos y problemas de interpretación.

Ahora, el equipo se suma a la lista de competidores en zona de riesgo y deberá presentarse nuevamente en el programa del domingo.

