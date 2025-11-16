TEMAS DE HOY:
Nacionales

Ministerio de la Presidencia comunicará esta tarde políticas sociales y económicas

El Ministerio de la Presidencia convocó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a mantenerse atentos a la información que será difundida en las próximas horas.

Hans Franco

16/11/2025 12:09

Foto: Ministerio de la Presidencia comunicará esta tarde políticas sociales
La Paz

El Ministerio de la Presidencia informó, mediante un comunicado oficial, que este domingo a las 17:00, dará a conocer los resultados y temas abordados en la más reciente sesión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPE).

“Se informará los temas tratados en la sesión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPE), órgano encargado de coordinar y articular las políticas de desarrollo económico y social del país”, señala el documento difundido por la institución.

El CONAPE es la instancia encargada de analizar, definir y articular lineamientos estratégicos relacionados con el desarrollo económico y social, por lo que se espera que el informe oficial brinde detalles sobre las decisiones y evaluaciones realizadas durante la reunión.

