Ministerio de la Presidencia comunicará esta tarde políticas sociales y económicas

El Ministerio de la Presidencia convocó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a mantenerse atentos a la información que será difundida en las próximas horas.
16/11/2025 12:09
El Ministerio de la Presidencia informó, mediante un comunicado oficial, que este domingo a las 17:00, dará a conocer los resultados y temas abordados en la más reciente sesión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPE).
El CONAPE es la instancia encargada de analizar, definir y articular lineamientos estratégicos relacionados con el desarrollo económico y social, por lo que se espera que el informe oficial brinde detalles sobre las decisiones y evaluaciones realizadas durante la reunión.
Mire el comunicado del Ministerio de la Presidencia:
