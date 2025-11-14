Última noche de rock en ‘La Gran Batalla’: tres equipos lo dan todo antes de la eliminación

Llegó la última noche de competencia dentro de la temática del rock en ‘La Gran Batalla’. Este jueves, tres equipos subirán al escenario con toda la actitud y la esperanza de conquistar a los jueces, al público y, sobre todo, al resto de competidores.

Siguiendo la dinámica de la semana, los equipos que hoy no se presentan serán los responsables de decidir cuál de los participantes deberá ir a la gala de eliminación. Algunos votan por estrategia; otros, valorando el crecimiento de cada grupo.

Esta noche en el escenario de ‘La Gran Batalla’:

Iribel Méndez y la Academia Fusion Dance

Génesis y la Academia Factory

Ezequiel Serres y la Academia Bamboleo

Los tres equipos fueron muy esperados para esta gala rockera y el público espera coreografías que sorprendan e impacten.

Los jueces siguen más estrictos que nunca y no perdonan errores. Incluso han llegado a dar devoluciones durísimas, así que los participantes deberán dejarlo todo en el escenario.

La cita es por Red Uno a partir de las 20:45. También puedes seguir cada detalle en las redes oficiales de ‘La Gran Batalla’.

Foto Red Uno

