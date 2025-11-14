TEMAS DE HOY:
Boliviano aprehendido en Chile Requerimiento fiscal Recién nacido abandonado

22ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Última noche de rock en ‘La Gran Batalla’: tres equipos lo dan todo antes de la eliminación

La última gala temática de rock promete una noche explosiva donde tres equipos buscarán impresionar a los jueces y evitar la temida gala de eliminación.

Silvia Sanchez

13/11/2025 20:33

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Llegó la última noche de competencia dentro de la temática del rock en ‘La Gran Batalla’. Este jueves, tres equipos subirán al escenario con toda la actitud y la esperanza de conquistar a los jueces, al público y, sobre todo, al resto de competidores.

Siguiendo la dinámica de la semana, los equipos que hoy no se presentan serán los responsables de decidir cuál de los participantes deberá ir a la gala de eliminación. Algunos votan por estrategia; otros, valorando el crecimiento de cada grupo.

Esta noche en el escenario de ‘La Gran Batalla’:

  • Iribel Méndez y la Academia Fusion Dance

  • Génesis y la Academia Factory

  • Ezequiel Serres y la Academia Bamboleo

Los tres equipos fueron muy esperados para esta gala rockera y el público espera coreografías que sorprendan e impacten.

Los jueces siguen más estrictos que nunca y no perdonan errores. Incluso han llegado a dar devoluciones durísimas, así que los participantes deberán dejarlo todo en el escenario.

La cita es por Red Uno a partir de las 20:45. También puedes seguir cada detalle en las redes oficiales de ‘La Gran Batalla’.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD