TEMAS DE HOY:
Menor desaparecida madre apuñala a su hija

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Capturan a presunto implicado en la desaparición de Tania, la niña vista por última vez en una camioneta

Familiares y pobladores de Chulumani retuvieron a un hombre que, tendría información sobre el paradero de la menor desaparecida hace dos días.

Jhovana Cahuasa

18/11/2025 22:26

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

La búsqueda de Tania, la niña de 13 años desaparecida hace dos días en Chulumani, derivó este martes en la captura de un sujeto que, según los pobladores, estaría vinculado a su desaparición o tendría datos clave sobre su paradero.

Imágenes enviadas a la redacción de Red Uno muestran el momento en que una multitud rodea al hombre y lo retiene en plena vía pública.

En el video se observa cómo la turba lo intercepta y lo entrega a los efectivos policiales, mientras gritos y empujones acompañan la aprehensión. La multitud, indignada por la desaparición de la menor, intentó agredir al sujeto cuando la Policía trataba de subirlo a una camioneta para trasladarlo.

La tensión aumentó cuando varias personas impidieron que el vehículo policial avance. Incluso algunos pobladores se encaramaron en la parte trasera de la camioneta, exigiendo que el hombre “diga la verdad” y revele dónde está la niña.

Finalmente, tras varios minutos de forcejeos y reclamos, los policías lograron asegurar al sospechoso para iniciar con las investigaciones correspondientes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD