La búsqueda de Tania, la niña de 13 años desaparecida hace dos días en Chulumani, derivó este martes en la captura de un sujeto que, según los pobladores, estaría vinculado a su desaparición o tendría datos clave sobre su paradero.

Imágenes enviadas a la redacción de Red Uno muestran el momento en que una multitud rodea al hombre y lo retiene en plena vía pública.

En el video se observa cómo la turba lo intercepta y lo entrega a los efectivos policiales, mientras gritos y empujones acompañan la aprehensión. La multitud, indignada por la desaparición de la menor, intentó agredir al sujeto cuando la Policía trataba de subirlo a una camioneta para trasladarlo.

La tensión aumentó cuando varias personas impidieron que el vehículo policial avance. Incluso algunos pobladores se encaramaron en la parte trasera de la camioneta, exigiendo que el hombre “diga la verdad” y revele dónde está la niña.

Finalmente, tras varios minutos de forcejeos y reclamos, los policías lograron asegurar al sospechoso para iniciar con las investigaciones correspondientes.

