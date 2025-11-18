TEMAS DE HOY:
Política

Tres carteras se fusionan y dan origen al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua

El nuevo ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua está compuesto por cinco viceministerios.

Hans Franco

18/11/2025 11:00

Tres ministerios se fusionan en el ministerio de Desarrollo Productivo
La Paz, Bolivia

A través del Decreto Supremo 5488, del 16 de noviembre del 2025, el Órgano Ejecutivo reformuló la estructura del Estado en 15 ministerios. En el caso de los exministerios de Desarrollo Productivo, Desarrollo Rural y Tierras y Medio Ambiente y Aguas se fusionan en una sola cartera de Estado.  

El nuevo ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua queda constituido bajo la siguiente estructura jerárquica:

Ministro (a) Desarrollo Productivo, Rural y Agua

Viceministerio de la micro, pequeña empresa y artesanía.

Viceministerio de políticas de industrialización.

Viceministerio de comercio y logística interna.

Viceministerio de desarrollo agropecuario y desarrollo integral.

Viceministerio de recursos hídricos, riego, agua potable y saneamiento básico.

