Paniagua: “UCS y ADN podrían quedar fuera de las elecciones subnacionales”

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz estima que unas 5.000 personas serán electas en los comicios subnacionales de marzo de 2026. El vocal Saúl Paniagua señala además que UCS y ADN podrían quedar fuera, si se confirma su pérdida de personalidad jurídica.

Según el vocal del TED, Saúl Paniagua, para las elecciones subnacionales de marzo de 2026 en Santa Cruz se prevé que alrededor de 5.000 autoridades serán elegidas. Esto incluye cargos municipales y departamentales.

Paniagua aclaró que los partidos UCS y ADN están “fuera de este proceso electoral”, conforme a decisiones previas del Tribunal Supremo Electoral (TSE). No obstante, existe un recurso pendiente de inconstitucionalidad que podría modificar esta situación:

“UCS y ADN están fuera de este proceso electoral, pero existe un recurso pendiente de inconstitucionalidad que será resuelto en los próximos días, si es como dice el TSE que ambas agrupaciones han perdido su personalidad, entonces no podrán participar de las próximas elecciones subnacionales”, aclaró.

El TED estima que alrededor de 40 organizaciones políticas participarán a nivel municipal en Santa Cruz, mientras que, 12 presentarán candidatos para la Gobernación departamental.

Por otra parte, ante presuntos desconocimientos sobre la normativa electoral, Paniagua dijo que el TED analiza convocar a todas las organizaciones políticas para capacitarlas en la ley de organizaciones políticas, con miras a un proceso más limpio y ordenado.

Plazo legal y convocatoria

El martes 18 de noviembre se perfila como una fecha clave: la Asamblea Legislativa Plurinacional debe sesionar para aprobar el proyecto de ley que permitirá la convocatoria oficial de las elecciones subnacionales.

Esto es urgente, ya que la ley exige que la convocatoria se realice al menos 120 días antes de la fecha de elecciones. El plazo límite sería el 22 de noviembre, según el calendario actual.

