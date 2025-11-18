¡Imperdibles! Los emocionantes duelos de hoy por los cuartos de final de la Copa Bolivia

La emoción del fútbol boliviano continúa en nuestro país con dos emocionantes partidos por los cuartos de final de la competencia. The Strongest recibirá la visita de Guabirá y Nacional Potosí a Gualberto Villarroel.

Desde las 18:00 de este martes, el primero que entrará en escena en la ronda de cuartos será Nacional Potosí, que recibirá en el estadio Víctor Agustín Ugarte a Gualberto Villarroel San José en un duelo que promete altas emociones.

Más tarde, a las 20:00, el estadio Hernando Siles será testigo de un compromiso de alto voltaje entre The Strongest y Guabirá. El Tigre avanzó tras eliminar a Aurora, mientras que el rojo azucarero lo espera en cuartos, pues terminó primero de su grupo durante la fase de grupos del torneo.

Mira la programación en Red Uno Play