¡Imperdibles! Los emocionantes duelos de hoy por los cuartos de final de la Copa Bolivia

Arrancan los duelos decisivos del torneo Interseries con partidos en Potosí y La Paz.
18/11/2025 10:41
La emoción del fútbol boliviano continúa en nuestro país con dos emocionantes partidos por los cuartos de final de la competencia. The Strongest recibirá la visita de Guabirá y Nacional Potosí a Gualberto Villarroel.
Desde las 18:00 de este martes, el primero que entrará en escena en la ronda de cuartos será Nacional Potosí, que recibirá en el estadio Víctor Agustín Ugarte a Gualberto Villarroel San José en un duelo que promete altas emociones.
Más tarde, a las 20:00, el estadio Hernando Siles será testigo de un compromiso de alto voltaje entre The Strongest y Guabirá. El Tigre avanzó tras eliminar a Aurora, mientras que el rojo azucarero lo espera en cuartos, pues terminó primero de su grupo durante la fase de grupos del torneo.
