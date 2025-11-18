Santamaría inicia su gestión con enfoque en consenso y elecciones subnacionales

El Ministerio de la Presidencia posicionó recientemente a Wilson Santamaría como el nuevo Viceministro de Coordinación Legislativa.

Santamaría, quien regresa al Ejecutivo después de más de cinco años, asume un papel crucial en la articulación entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en un momento político que él mismo describe como complejo, con la misión de generar consensos y garantizar la gobernabilidad.

La nueva autoridad enfatizó que su viceministerio cumplirá una tarea articuladora y buscará generar los consensos necesarios para que las normas beneficien a la población, reafirmando su vocación por el diálogo y la concertación para resolver diferencias.

“Hoy hemos tomado contacto con la Asamblea Legislativa, preservando siempre el respeto a la Constitución y bajo el principio de cooperación, para tratar la ley de convocatoria a las elecciones subnacionales”, afirmó.

El viceministro explicó que su enfoque estará centrado en generar consensos y avanzar en leyes estratégicas para el país, incluyendo normas sobre créditos, ajuste del órgano ejecutivo y el calendario electoral. “Soy una persona de diálogos, de concertaciones, que cree que esa es la forma a través de la cual los ciudadanos resolvemos nuestras diferencias y conflictos”, indicó.

Santa María también destacó que el calendario electoral será respetado: “Somos optimistas y vamos a cumplir con los plazos y tiempos que ha planteado el Tribunal Supremo Electoral para que la elección se realice el 22 de marzo”.

Wilson Santamaría es abogado con maestría en Gestión Pública y Desarrollo, y especialista en derecho constitucional y penal. Previamente, fue Diputado Nacional y ocupó el cargo de Viceministro de Seguridad Ciudadana en el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez.

Mira la programación en Red Uno Play