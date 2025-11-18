Susana Rivero emociona al jurado con Ángela Carrasco, aunque La Fábrica no convence del todo

Para cerrar el duelo de la noche en La Gran Batalla, llegó el turno de Susana Rivero junto a la academia La Fábrica, quienes presentaron una emotiva interpretación de “Si tú eres mi hombre”, el icónico éxito de Ángela Carrasco. La actuación conmovió al jurado, que elogió el trabajo de Susana, aunque también hizo varias observaciones al cuerpo de baile.

Los jueces coincidieron en que Rivero logró capturar la esencia del personaje y destacaron su compromiso con la interpretación. Sin embargo, recalcaron que la academia aún tiene puntos por mejorar si quiere seguir avanzando en la competencia.

Para Rodrigo Massa, la presentación de Susana mostró un claro progreso, pero la academia quedó rezagada.

“Es tan bonito cuando nos escuchan. Me gustaron todos los matices, excelente. Pero la academia… no podemos tener a la famosa entregando el alma y ustedes no estén a la par. Tienen que trabajar”, expresó.

Gabriela Zegarra valoró la imitación vocal y gestual de Susana, aunque también cuestionó el nivel del cuerpo de baile.

“Me gustó que vocalizaste muy grande, era muy parecido. Pero los chicos estuvieron un tanto simples; me faltó más de la academia”, afirmó.

Por su parte, Tito Larenti reconoció el buen trabajo de Susana en el personaje, pero consideró que la coreografía fue pobre en contenido.

“Trabajaste el personaje y el lip sync, pero la academia estuvo pausada, caminaban espaciado. No había mucho que observar. La coreografía se me hizo larga y aburrida”, comentó.

Finalmente, Elka Meyer destacó la actitud de Rivero y recomendó mayor limpieza y presencia escénica al equipo.

“Siento que estuvo cantando mucho. Sobre el equipo, me quedo con la idea de la puesta en escena, pero no solo es caminar: también es bailar. Fue simple y tenía que estar más prolijo”, señaló.

Al finalizar, Susana Rivero agradeció las devoluciones y aseguró que seguirá trabajando para mejorar junto a su equipo.

