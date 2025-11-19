TEMAS DE HOY:
Niña desaparecida Menor desaparecida

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Cisco y Urban Vibes van a eliminación tras una noche llena de críticas

El equipo fue uno de los más cuestionados por la falta de interpretación del personaje, y el jurado les pidió trabajar más en expresión y corporalidad.

Silvia Sanchez

18/11/2025 22:38

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Al cierre de la presentación de los tres equipos de la segunda noche de la temática “Canciones del Recuerdo”, el juez designado, Tito Larenti, realizó una evaluación rápida y decidió cuál de ellos debía ser nominado.

Finalmente, determinó enviar a Cisco Moreno y Urban Vibes a la gala de eliminación, tomando en cuenta los errores cometidos en el escenario.

“A estas alturas todos podemos fallar, pero no todo el equipo completo. Por mi decisión, quien va a eliminación es Cisco y Urban Vibes”, señaló Larenti.

Cisco y la academia interpretaron la emblemática canción “Otro ocupa mi lugar”, de Miguel Gallardo. Aunque recibieron algunos elogios, también acumularon observaciones por fallas técnicas, falta de personaje y falta de seguridad en escena.

Ahora deberán presentarse en la gala del domingo, donde tendrán que defender su permanencia en la competencia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD