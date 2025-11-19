Cisco y Urban Vibes van a eliminación tras una noche llena de críticas

El equipo fue uno de los más cuestionados por la falta de interpretación del personaje, y el jurado les pidió trabajar más en expresión y corporalidad.
18/11/2025 22:38
Al cierre de la presentación de los tres equipos de la segunda noche de la temática “Canciones del Recuerdo”, el juez designado, Tito Larenti, realizó una evaluación rápida y decidió cuál de ellos debía ser nominado.
Finalmente, determinó enviar a Cisco Moreno y Urban Vibes a la gala de eliminación, tomando en cuenta los errores cometidos en el escenario.
“A estas alturas todos podemos fallar, pero no todo el equipo completo. Por mi decisión, quien va a eliminación es Cisco y Urban Vibes”, señaló Larenti.
Cisco y la academia interpretaron la emblemática canción “Otro ocupa mi lugar”, de Miguel Gallardo. Aunque recibieron algunos elogios, también acumularon observaciones por fallas técnicas, falta de personaje y falta de seguridad en escena.
Ahora deberán presentarse en la gala del domingo, donde tendrán que defender su permanencia en la competencia.
