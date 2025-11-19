Cisco y Urban Vibes van a eliminación tras una noche llena de críticas

Al cierre de la presentación de los tres equipos de la segunda noche de la temática “Canciones del Recuerdo”, el juez designado, Tito Larenti, realizó una evaluación rápida y decidió cuál de ellos debía ser nominado.

Finalmente, determinó enviar a Cisco Moreno y Urban Vibes a la gala de eliminación, tomando en cuenta los errores cometidos en el escenario.

“A estas alturas todos podemos fallar, pero no todo el equipo completo. Por mi decisión, quien va a eliminación es Cisco y Urban Vibes”, señaló Larenti.

Cisco y la academia interpretaron la emblemática canción “Otro ocupa mi lugar”, de Miguel Gallardo. Aunque recibieron algunos elogios, también acumularon observaciones por fallas técnicas, falta de personaje y falta de seguridad en escena.

Ahora deberán presentarse en la gala del domingo, donde tendrán que defender su permanencia en la competencia.

