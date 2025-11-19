Iribel salva la noche con su talento, pero la coreografía de Fusión Dance no convence

El segundo equipo en subir al escenario fue el de Iribel Méndez, acompañada por la academia de baile Fusión Dance, quienes interpretaron el clásico “Acaríciame”, de María Conchita Alonso.

Aunque Iribel recibió elogios por su interpretación y presencia escénica, la academia no corrió con la misma suerte. Los jueces aplaudieron algunos aspectos, pero también marcaron varios errores en la ejecución, criticando duramente la propuesta de baile.

Para el juez Tito Larenti, Iribel fue lo mejor de la presentación, pero su equipo no logró acompañar su energía ni su interpretación. Además, cuestionó la falta de creatividad y la repetición de la coreografía.

“Lo que hay es una Iribel que trabaja muy bien, se nota que le pone empeño y que quiere ir más allá. La academia, muy poco. Todos podemos sumarle a todo, pero siento que algo está fallando. Estaban en el centro del escenario y no se movieron. Falta creatividad, no hubo traslados ni desplazamientos. Falta mucho”, expresó.

La juez Gabriela Zegarra coincidió, señalando que la rutina fue monótona y repetitiva.

“Siento que no se complementaron. La pareja hizo el salto y el giro como 25 veces… estábamos esperando algo nuevo. Iribel, estabas espectacular, pero no se ve un trabajo en equipo”, manifestó.

Por su parte, Rodrigo Massa pidió al equipo buscar más referencias y ampliar sus propuestas para lograr un mejor resultado.

“Fusión Dance, parte de su trabajo es inspirarse y empaparse. Está faltando un poquito. Vean la referencia y vayan más allá. Siento que les falta un empujón”, comentó.

Para cerrar, Elka Meyer dijo compartir las observaciones de sus compañeros y resaltó que al equipo le faltó mayor corporalidad en escena.

“Necesitaban caminar, bailar y contar una historia”, afirmó.

A pesar de las críticas, Iribel agradeció las devoluciones y aseguró que el equipo trabaja duro en cada ensayo y que seguirán mejorando gala tras gala.

