¿Eres padrino de graduación? Estos son los precios de los anillos

A pocos días de culminar la gestión escolar, la venta de los anillos de graduación se va incrementando, sobre todo, luego de presentar una reducción en sus precios.

Según los joyeros, los anillos se comercializan desde los Bs 450 en adelante, dependiendo de su pureza y gramaje; incluso algunos superan los Bs 1.500, los de 18 quilates.

Los comerciantes afirman que la baja del precio del dólar influyó en los nuevos precios de los anillos.

Los paquetes de promoción también bajaron.

Mosaicos, cuadros personalizados, vestimenta y otros recuerdos que forman parte del paquete de graduación que ofertan las empresas especializadas también bajaron de precio.

Los paquetes de promoción se pueden encontrar entre Bs 600 y Bs 1.500, y dependiendo de la cantidad de estudiantes, estos pueden traer algunas ofertas.

