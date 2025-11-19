TEMAS DE HOY:
Menor desaparecida

Comunidad

Activan ollas comunes para atender a los damnificados de Achira

Las autoridades municipales habilitaron albergues y ollas comunes para atender a las familias afectadas por la riada que arrasó la comunidad Achira.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/11/2025 22:18

Santa Cruz, Bolivia

Tras la riada que afectó a la comunidad Achira, las autoridades municipales de Samaipata implementaron un plan de emergencia para asistir a las familias damnificadas mediante ollas comunes y albergues temporales.

Desde ayer, una unidad educativa habilitada como refugio recibe de manera permanente a unas 30 personas, garantizando tres comidas diarias y atención básica. Además, durante toda la jornada, se distribuyen aproximadamente 600 platos de comida a vecinos y damnificados que llegan al lugar en busca de ayuda.

La tragedia se produjo durante la madrugada del lunes, cuando la lluvia comenzó y persistió por varias horas. Los comunarios, sorprendidos por la intensidad de la riada, tuvieron que salir con su ropa puesta y quedaron empapados al enfrentarse con calles convertidas en ríos de agua y lodo.

El desborde provocó el desplome de algunas viviendas y la detonación de transformadores eléctricos, dejando a varias zonas sin suministro de energía.

 

