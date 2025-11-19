Precaución en la ruta a los Valles cruceños: sigue la reparación y hay riesgo de derrumbes

En la altura de Chorro Viejo, la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) y el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) realizan los trabajos para habilitar la vía y permitir la circulación normal de los vehículos.

En el lugar, también llegaron efectivos de la Policía para facilitar el trabajo de la maquinaria pesada y señalizar la carretera para evitar posibles accidentes de los conductores.

“Son aproximadamente siete sectores con hundimiento de plataforma en esta zona que tiene una topografía montañosa y está paralela al flujo del río Piraí, lo cual produjo socavación de la capa asfáltica”, señala uno de los encargados de los trabajos en la zona.

Piden a los conductores transitar por el lugar, sobre todo en horas de la noche, puesto que, aunque terminó la lluvia, existe riesgo de caída de piedras y árboles.

Se restringe la salida de buses

El director de Tránsito de la Terminal Bimodal, coronel Rolando Gutiérrez, indicó que continúa la restricción de la salida de buses por la carretera antigua a Cochabamba debido a los trabajos que se realizan en la zona de Samaipata.

La autoridad también advirtió sobre el peligro que representa la ruptura del oleoducto de gas que actualmente se encuentra en mantenimiento.

Según el reporte meteorológico, se reportan nuevas lluvias en los próximos días, por lo que piden extremar precaución en caso de utilizar la carretera.

Estas son las precauciones que deben tomar los conductores:

Viajar en horario diurno.

Usar cinturón de seguridad.

Manejar con luces encendidas.

Mantener una velocidad de 40 kilómetros por hora.

Mira la programación en Red Uno Play