Vidovic: "Estoy recibiendo presiones para que renuncie a mi cargo como ministro"

El ministro de Justicia aseguró que se está utilizando una sentencia condenatoria de 2015, dictada en un proceso que califica de "político e ilegal", como pretexto para forzar su salida del cargo.
19/11/2025 22:37
El ministro de Justicia, Freddy Vidovic, denunció públicamente que está siendo objeto de presiones para renunciar a su cargo, basadas en una sentencia condenatoria emitida en su contra en 2015, durante un proceso que califica como "político y violatorio" de sus derechos fundamentales.
“Estoy recibiendo presiones para que renuncie a mi cargo como Ministro de Justicia, utilizando como pretexto una sentencia condenatoria que fue dictada en un proceso político, ilegal y lleno de irregularidades. Esta acción vulnera mis derechos ciudadanos y mi derecho a ejercer funciones públicas”, expresó en un comunicado en sus redes sociales.
Vidovic recordó que en 2015 fue víctima de secuestro, tortura y de un proceso judicial irregular que culminó con una condena a tres años de prisión, con suspensión condicional de la pena: “Nunca fui notificado legalmente de la sentencia, lo que constituye una violación grave a mi derecho a la defensa y al debido proceso”, aseguró.
Acusó que se está utilizando la condena con fines políticos: “Se pretende usar una sentencia viciada de nulidad, dictada en un proceso ilegal y sin garantías, para privarme de mis derechos y obligarme a renunciar. No lo permitiré”, enfatizó.
El ministro anunció que ha interpuesto un recurso de revisión extraordinaria de la sentencia: “He decidido recurrir a la revisión extraordinaria para que se evalúen las circunstancias de mi condena y se garantice mi derecho a la justicia y a la verdad”, afirmó.
“Rechazo cualquier intento de privarme de mis derechos ciudadanos y seguiré trabajando por la justicia y la transparencia en Bolivia. Defenderé mis derechos y mi derecho a participar en la vida pública”, afirmó.
