Las imágenes de un violento intento de atraco fueron enviadas al Ojo Ciudadano de la Red Uno y muestran cómo una mujer fue interceptada por dos sujetos en motocicleta mientras caminaba por una calle.

La cámara de seguridad registra el momento en que los presuntos antisociales se acercan a la víctima y comienzan a forcejear con ella para quitarle su cartera.

Durante el forcejeo, la mujer cae al suelo y es arrastrada violentamente, mientras intenta evitar que le quiten sus pertenencias. Pese a la agresión, se resiste con fuerza.

Al no poder completar el robo, los agresores huyen del lugar en la motocicleta, dejando a la víctima tendida en el piso, con signos visibles de haber sido golpeada.

