Policial

 ¡Luchó con todas sus fuerzas! Captan intento de atraco a una mujer en plena calle; la arrastran y golpean al intentar robarle

Una cámara de vigilancia registró cómo dos sujetos en moto intentan asaltar a una mujer en la calle. Ella se resiste, la arrastran y golpean, pero logran huir sin concretar el robo.

Naira Menacho

20/11/2025 20:26

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Las imágenes de un violento intento de atraco fueron enviadas al Ojo Ciudadano de la Red Uno y muestran cómo una mujer fue interceptada por dos sujetos en motocicleta mientras caminaba por una calle.

La cámara de seguridad registra el momento en que los presuntos antisociales se acercan a la víctima y comienzan a forcejear con ella para quitarle su cartera.

Durante el forcejeo, la mujer cae al suelo y es arrastrada violentamente, mientras intenta evitar que le quiten sus pertenencias. Pese a la agresión, se resiste con fuerza.

Al no poder completar el robo, los agresores huyen del lugar en la motocicleta, dejando a la víctima tendida en el piso, con signos visibles de haber sido golpeada.

