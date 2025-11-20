“Continúa intubado”: Menonita sigue en terapia intensiva tras brutal agresión en su colonia

El ciudadano menonita que fue golpeado en su colonia, en el municipio de Cuatro Cañadas, continúa internado en la sala de terapia intensiva en estado crítico. Según el reporte médico, el paciente no ha podido ser sometido a ninguna cirugía debido a la gravedad de sus lesiones y permanece intubado, con soporte de oxígeno.

La doctora Denisse Trino, miembro del equipo que atiende al afectado, informó que el cuadro clínico del paciente es sumamente delicado.

“Él en este momento se encuentra en un estado crítico. Ya es un paciente que por el momento no ha sido intervenido, no tiene ningún tipo de cirugía, pero está con una lesión renal grave”, explicó.

Ante el deterioro de la función renal, los médicos decidieron realizarle una hemodiálisis.

“El día de ayer se lo hemodializó para tratar de mejorar la función renal”, añadió Trino.

El hombre presenta múltiples golpes en todo el cuerpo y lesiones internas severas. Una de las áreas más comprometidas es la parte pulmonar, que —según el personal médico— sufrió daños importantes.

“La parte pulmonar está muy lesionada y sí, también tiene bastantes hematomas, equimosis, lesiones, que por el tiempo de evolución probablemente llegaron con cierto grado de infección en la piel. El paciente continúa intubado, el paciente continúa con aporte de oxígeno”, concluyó la doctora.

