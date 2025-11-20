VIDEO | Adulto mayor es agredido por repartidor tras discusión de tránsito en Chile

Un incidente de extrema violencia vial conmocionó a los vecinos del sector de Lomas San Andrés, en la ciudad de Concepción (Región del Biobío), luego de que un repartidor de delivery propinara una brutal patada en el rostro a un conductor adulto mayor durante una discusión de tránsito.

El suceso ocurrió en la intersección de la calle García Hurtado de Mendoza con Padre Alonso de Ovalle. Según testigos, ambos conductores, el adulto mayor y el repartidor que viajaba en motocicleta, sostuvieron un altercado que se prolongó por varios minutos, informa el medio Bio Bio Chile.

La situación escaló cuando, en medio de la disputa, el conductor mayor empujó con su pie la motocicleta del repartidor. Este último reaccionó de forma desmedida, propinando una violenta patada directa al rostro del hombre. La agresión provocó que el adulto mayor cayera inmediatamente al suelo, momento en el que el atacante huyó rápidamente del lugar a bordo de su vehículo.

Testimonios de la agresión

Trabajadores de un local cercano salieron de inmediato para auxiliar al conductor agredido. Mariana Figueroa, una de las empleadas, relató que fueron los propios clientes quienes alertaron sobre el incidente en el exterior.

Al salir, pudieron presenciar la patada. La testigo indicó que el hombre agredido viajaba en su vehículo acompañado por otra mujer adulta mayor y un niño. Figueroa señaló que, aunque la zona es conocida por el tráfico y los problemas viales, era la primera vez que presenciaba una pelea de tal magnitud. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud actual del adulto mayor afectado y la identidad del repartidor agresor, quien se dio a la fuga. Las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre la persecución o detención del atacante.

Vea el video:

