La sociedad brasileña se encuentra completamente conmocionada por un brutal ataque escolar, en el cual, un alumno de 16 años apuñaló en múltiples ocasiones a una de sus compañeras de 13 años, a quien acusó de hacerle bullying.

Según la información, el agresor pretendía quitarse la vida pues en su mochila se halló una carta de despedida, afortunadamente este lamentable episodio no dejó víctimas mortales, no obstante, el caso ya es investigado por las autoridades y se han originado todo tipo de opiniones al respecto pues la víctima asegura que ni si quiera tenía contacto con su agresor.

Este lamentable episodio ocurrió la tarde del pasado 10 de noviembre en la Escuela Estatal Profesor Domingos Aparecido dos Santos, la cual, se ubica al interior del complejo residencial Conjunto Sao José en el municipio de Rondonópolis en el estado brasileño de Mato Grosso.

El brutal ataque escolar fue capturado en video gracias a las cámaras de seguridad instaladas dentro del plantel, asimismo, es importante aclarar que las identidades de los estudiantes involucrados no se dieron a conocer por tratarse de menores de edad.

Así fue el momento exacto del ataque

En la grabación que circula en plataformas digitales se puede apreciar que un par de alumnas platicaban tranquilamente afuera de un aula cuando de pronto otro de los estudiantes se les acerca y sin mediar palabra comienza a apuñalar a una de las jóvenes provocándole múltiples heridas en la zona del tórax, posteriormente la hace ingresar al mencionado salón y ahí continua la agresión sin que nadie pudiera hacer nada.

En la recta final del video se puede apreciar que otro alumno valientemente ingresó al aula para detener el ataque, no obstante, se sabe que resultó lesionado, afortunadamente, en su caso, su vida no se puso en riesgo.

Tras estos hechos, el agresor fue detenido, mientras que la estudiante tuvo que ser trasladada a un hospital de emergencia pues presentaba una herida en el pulmón que comprometía su vida, afortunadamente tras casi una semana internada fue dada de alta.

Mira la programación en Red Uno Play