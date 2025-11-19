Impactante accidente en Chile: ambulancia vuelca y deja diez heridos, incluido un menor de 2 años

Un violento accidente de tránsito se registró la tarde del martes en la comuna de Osorno, en el sur de Chile, dejando un saldo de diez personas lesionadas, entre ellas un niño de dos años. El siniestro ocurrió en el sector Rahue Bajo e involucró a una ambulancia que terminó volcando tras ser impactada por un vehículo de transporte público.

El hecho tuvo lugar pasadas las 19:00 horas en la intersección de calle Concepción con Chillán. Las cámaras de seguridad de un conductor que atestiguó el accidente captaron el momento exacto de la colisión.

Según los registros, la ambulancia circulaba con sus luces de emergencia encendidas al cruzar la intersección. En ese momento, fue impactada por la parte trasera por un colectivo (un vehículo de transporte público menor), según informa el portal Bio Bio.

Debido a la fuerza del choque, el conductor de la ambulancia perdió el control, haciendo que el vehículo asistencial se elevara y volcara, arrastrándose varios metros e impactando contra otros vehículos que se encontraban detenidos esperando la luz verde del semáforo.

Balance de heridos y asistencia

Producto del violento impacto y el posterior volcamiento, un total de diez personas resultaron heridas. Entre los lesionados confirmados se encuentra un menor de dos años de edad.

Equipos de emergencia de Carabineros de Chile, Bomberos y el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) se desplazaron de inmediato al lugar. Las unidades de rescate realizaron maniobras para estabilizar a los afectados y extraer a las personas atrapadas en los vehículos involucrados. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Base de Osorno para recibir atención médica especializada. Aún se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Personal especializado de Carabineros de Chile ha tomado el procedimiento para esclarecer las causas exactas del accidente. La investigación busca determinar la dinámica precisa de la colisión y el posterior volcamiento, así como las responsabilidades en el siniestro. Se espera que los informes periciales ayuden a dilucidar los detalles del impactante incidente.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play