La representante de Jamaica en el certamen Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, sufrió una aparatosa caída desde el escenario durante la competencia preliminar de vestidos de gala, realizada este miércoles 19 de noviembre en Tailandia. El incidente requirió la intervención inmediata de personal médico y su posterior traslado a un hospital.

El desafortunado suceso ocurrió al finalizar la pasarela de Henry, mientras lucía un elegante vestido anaranjado y se acercaba al borde de la plataforma. Videos que circulan en redes sociales, grabados por asistentes, muestran cómo la Miss Jamaica pierde el equilibrio y cae abruptamente. El portal TMZ ha sugerido que la causa pudo ser la presencia de un agujero en el escenario.

Dada la gravedad del impacto, un equipo de médicos y seguridad acudió de inmediato para asistirla. Minutos después, Henry fue retirada del recinto en camilla y trasladada de urgencia al Paolo Rangsit Hospital en Tailandia, recibiendo aplausos y gritos de apoyo de los presentes, según informa el portal Medio Tiempo.

¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica?

Horas más tarde, la organización Miss Universe Jamaica emitió un comunicado oficial confirmando el estado de la delegada:

Sin lesiones de riesgo vital: Los médicos han confirmado que la Dra. Gabrielle Henry "no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida".

En observación: La modelo permanece en el hospital en observación, mientras se realizan más evaluaciones para asegurar su completa recuperación.

Sin fracturas: Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe Organization, confirmó que estuvo con ella y su familia, asegurando que "afortunadamente, no tiene huesos rotos y está bajo buen cuidado".

La organización de Miss Jamaica ha pedido al público mantener el ánimo, enviando "pensamientos positivos y oraciones continuas" para su pronta recuperación.

¿Quién es Gabrielle Henry?

Gabrielle Henry fue coronada como Miss Universe Jamaica 2025 y es especialista en oftalmología. Es fundadora de la 'See Me Foundation', una organización dedicada a promover oportunidades educativas y económicas para personas con discapacidad visual.

Por el momento, no se ha emitido un anuncio oficial sobre si Henry podrá continuar en la competencia, aunque la organización de Miss Universo mantiene contacto constante con su familia.

Mira la programación en Red Uno Play