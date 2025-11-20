TEMAS DE HOY:
“Quería ser peinadora y le quitaron su futuro”: Con gran dolor e impotencia, padres de Tanya le dan el último adiós

 La menor está siendo velada en Chulumani y será enterrada en Cementerio Municipal de este municipio luego de propiciarse una misa de cuerpo presente a las 15:00 horas de la tarde.

Naira Menacho

20/11/2025 14:27

Foto: Red Uno de Bolivia.
La Paz, Bolivia

Una total pesadilla fue estos días para la familia de Tanya Rosy, una menor de 13 años de edad quien fue vejada y asesinada por Brayan P.M.V., de 25 años. Sus padres, entre el dolor e impotencia, lloran en la habitación que fuera de su hija, mientras contemplan los objetos que pertenecieron a la menor y que ahora se convirtieron en su tesoro más preciado.

“Ella quería ser peinadora, cuando sea grande voy a pintar tu cabello”, relata la madre de Tanya mientras recuerda todo lo que quería ser su hija.

Tanya era la hija de en medio, de cinco hermanos, y siempre demostró alegría y cariño por su familia. Al contemplar su uniforme escolar, su madre afirma que era buena estudiante y sobre todo le gustaban las matemáticas.

La menor fue reportada como desaparecida el fin de semana y posteriormente encontrada sin vida en una zona alejada, a 30 minutos de la población de Chulumani.

Según las primeras investigaciones, la niña abordó una camioneta ploma, fue abusada y luego asesinada con extrema violencia.

La justicia sentenció a Brayan P.M.V., de 25 años, a 30 años de cárcel, luego de que confesara el brutal asesinato.

 

