“Quería ser peinadora y le quitaron su futuro”: Con gran dolor e impotencia, padres de Tanya le dan el último adiós

La menor está siendo velada en Chulumani y será enterrada en Cementerio Municipal de este municipio luego de propiciarse una misa de cuerpo presente a las 15:00 horas de la tarde.
20/11/2025 14:27
Escuchar esta nota
Una total pesadilla fue estos días para la familia de Tanya Rosy, una menor de 13 años de edad quien fue vejada y asesinada por Brayan P.M.V., de 25 años. Sus padres, entre el dolor e impotencia, lloran en la habitación que fuera de su hija, mientras contemplan los objetos que pertenecieron a la menor y que ahora se convirtieron en su tesoro más preciado.
“Ella quería ser peinadora, cuando sea grande voy a pintar tu cabello”, relata la madre de Tanya mientras recuerda todo lo que quería ser su hija.
Tanya era la hija de en medio, de cinco hermanos, y siempre demostró alegría y cariño por su familia. Al contemplar su uniforme escolar, su madre afirma que era buena estudiante y sobre todo le gustaban las matemáticas.
La menor fue reportada como desaparecida el fin de semana y posteriormente encontrada sin vida en una zona alejada, a 30 minutos de la población de Chulumani.
Según las primeras investigaciones, la niña abordó una camioneta ploma, fue abusada y luego asesinada con extrema violencia.
La justicia sentenció a Brayan P.M.V., de 25 años, a 30 años de cárcel, luego de que confesara el brutal asesinato.
