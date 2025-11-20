TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Quiénes son los nuevos viceministros del Gobierno en Planificación y Medio Ambiente?

Hans Franco

20/11/2025 18:03

La Paz

El ministro de Planificación de Desarrollo y Medio Ambiente, José Fernando Romero, posesionó este jueves a tres nuevas autoridades que asumirán funciones dentro de esa cartera de Estado.

Los nuevos viceministros son:

  • Fernando Moisés Jiménez Zeballos, viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

  • José Luis Llanos Rocha, viceministro de Planificación Estratégica del Estado.

  • Jorge Ernesto Ávila Antelo, viceministro de Medio Ambiente.

Durante el acto, el ministro Romero destacó el rol estratégico de cada uno de los viceministerios y exhortó a las nuevas autoridades a actuar con responsabilidad y compromiso frente a los desafíos del país.

“Les pido tres cosas esenciales: primero, que actúen con integridad, que cada decisión resista la luz pública y honre la confianza que les estamos dando. Segundo, que lideren equipos que funcionen con disciplina, respeto y orientación a resultados. Tercero, que mantengan una mirada estratégica; no basta con administrar, debemos mejorar el país”, afirmó Romero.

La autoridad añadió que el trabajo que inicia esta nueva estructura viceministerial no se limita a la administración pública, sino a un mandato de servicio.

“Hoy iniciamos juntos una responsabilidad que va más allá de los cargos que están asumiendo. Nos convoca un propósito de servir al país con honestidad, rigor y compromiso”, sostuvo.

Romero subrayó que cada viceministerio es una pieza fundamental para la ejecución de las políticas públicas que el Gobierno pondrá en marcha en materia de desarrollo, planificación económica, gestión ambiental y financiamiento externo.

Mire el video: 

 

 

