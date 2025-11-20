¿Quiénes son los nuevos viceministros del Gobierno en Planificación y Medio Ambiente?

El ministro de Planificación de Desarrollo y Medio Ambiente, José Fernando Romero, posesionó este jueves a tres nuevas autoridades que asumirán funciones dentro de esa cartera de Estado.

Los nuevos viceministros son:

Fernando Moisés Jiménez Zeballos, viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

José Luis Llanos Rocha, viceministro de Planificación Estratégica del Estado.

Jorge Ernesto Ávila Antelo, viceministro de Medio Ambiente.

Durante el acto, el ministro Romero destacó el rol estratégico de cada uno de los viceministerios y exhortó a las nuevas autoridades a actuar con responsabilidad y compromiso frente a los desafíos del país.

“Les pido tres cosas esenciales: primero, que actúen con integridad, que cada decisión resista la luz pública y honre la confianza que les estamos dando. Segundo, que lideren equipos que funcionen con disciplina, respeto y orientación a resultados. Tercero, que mantengan una mirada estratégica; no basta con administrar, debemos mejorar el país”, afirmó Romero.

La autoridad añadió que el trabajo que inicia esta nueva estructura viceministerial no se limita a la administración pública, sino a un mandato de servicio.

“Hoy iniciamos juntos una responsabilidad que va más allá de los cargos que están asumiendo. Nos convoca un propósito de servir al país con honestidad, rigor y compromiso”, sostuvo.

Romero subrayó que cada viceministerio es una pieza fundamental para la ejecución de las políticas públicas que el Gobierno pondrá en marcha en materia de desarrollo, planificación económica, gestión ambiental y financiamiento externo.

Mire el video:

