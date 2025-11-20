El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Boris Arias, advirtió este miércoles en entrevista con Red Uno que la estructura interna del Tribunal permite "decisiones manipulables" y que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene la responsabilidad de corregir estas fallas.

Arias explicó que se planteó un incidente de nulidad que podría volver a sala plena; sin embargo, lo que corresponde es convocar a los magistrados suplentes para resolver el caso.

“Ellos tendrían que ser los que tienen que resolver la temática, entiendo que todavía sus autos de resolución y tramitación, al menos los últimos dos, están pendientes”, manifestó Arias.

El magistrado alertó que, incluso con la convocatoria a suplentes, la decisión podría regresar nuevamente a la sala plena titular, donde las votaciones suelen definirse por estrechos márgenes.

“Es decir, un voto decide temas muy importantes a nivel nacional. Sabemos que el Tribunal Constitucional es muy relevante y no sé si el diseño que tenemos sea el más óptimo”, afirmó.

Arias sostuvo que el actual sistema facilita que decisiones clave puedan ser influenciadas.

“Hay que hacer alguna modificación a la legislación para democratizar un poco más el Tribunal por dentro”, indicó.

Finalmente, advirtió que la estructura vigente permite prácticas cuestionables. “En este caso se cumple el dicho: hecha la ley, hecha la trampa. Cualquier diseño puede ser manipulable por las distintas personas que ocupen cargos dentro del Gobierno. Eso es posible”, concluyó.

