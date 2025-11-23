Cuatro al borde del adiós: hoy La Gran Batalla vive su noche más intensa

La tensión está al máximo. A solo 30 días de la gran final, La Gran Batalla —el show de imitación y entretenimiento más visto del país— vive una de sus noches más temidas: la gala de eliminación.

Cuatro equipos, entre famosos y academias de baile, están nominados y esta noche lo dan TODO para no quedar fuera. Cada uno deberá presentar una versión mejorada de la coreografía que los llevó a la sentencia… y solo los más duros seguirán en la competencia.

Estos son los equipos en riesgo:

Ezequiel Serres & Academia Bamboleo

Rodrigo Gimenez & Academia Fire Steps

Sisi Egüez & Academia Passion Dance

Cisco Moreno & Academia Urban Vibes

¿Cómo será la eliminación?

Habrá dos versus entre equipos.

Dos se salvan.

Dos quedan en la mira.

Y solo uno perderá su lugar en la competencia.

La dinámica final se revelará en vivo, así que los fans tendrán que estar atentos desde el arranque, porque cualquier cosa puede pasar.

Prepárate para una noche llena de adrenalina, baile y sorpresas… porque hoy, uno de estos cuatro tendrá que decir adiós.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play