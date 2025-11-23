Cuatro al borde del adiós: hoy La Gran Batalla vive su noche más intensa

A un mes de la gran final, la competencia se pone al rojo vivo: cuatro equipos nominados se juegan su permanencia con coreografías renovadas y una gala llena de tensión, sorpresas y duelos directos.
La tensión está al máximo. A solo 30 días de la gran final, La Gran Batalla —el show de imitación y entretenimiento más visto del país— vive una de sus noches más temidas: la gala de eliminación.
Cuatro equipos, entre famosos y academias de baile, están nominados y esta noche lo dan TODO para no quedar fuera. Cada uno deberá presentar una versión mejorada de la coreografía que los llevó a la sentencia… y solo los más duros seguirán en la competencia.
Estos son los equipos en riesgo:
Ezequiel Serres & Academia Bamboleo
Rodrigo Gimenez & Academia Fire Steps
Sisi Egüez & Academia Passion Dance
Cisco Moreno & Academia Urban Vibes
¿Cómo será la eliminación?
Habrá dos versus entre equipos.
Dos se salvan.
Dos quedan en la mira.
Y solo uno perderá su lugar en la competencia.
La dinámica final se revelará en vivo, así que los fans tendrán que estar atentos desde el arranque, porque cualquier cosa puede pasar.
Prepárate para una noche llena de adrenalina, baile y sorpresas… porque hoy, uno de estos cuatro tendrá que decir adiós.
