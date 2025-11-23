“Muy pronto haremos anuncios importantes”; Rodrigo Paz señala que pondrá al emprendedor en el centro de la economía

La tarde de este domingo, el presidente Rodrigo Paz posteó en sus redes sociales que en los próximos días realizaría anuncios importantes para los emprendedores y los trabajadores que viven en la informalidad, como parte de sus medidas para eliminar al Estado Tranca.

“En Bolivia, más del 85% de nuestros trabajadores viven en la informalidad porque tenemos un sistema fiscal viejo, injusto y trancado. Un sistema que castiga al que quiere hacer las cosas bien y termina rompiendo la confianza de todos; eso se acabó.

Nuestra misión es convertir la formalidad en un beneficio, no en un castigo. Poner al emprendedor y al trabajador en el centro de la economía, donde siempre debieron estar”, escribió en la red X, agregando que muy pronto haría anuncios importantes.

Este sábado el mandatario estuvo presente en la inauguración de un frigorífico en Pailón. En la oportunidad señaló que en la siguiente semana se darían a conocer algunos anuncios impositivos para liberar la economía, para producir y para entender qué es el capitalismo para todos. No el de consumo, sino el de producción.

