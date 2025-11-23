Viceministerio de Autonomías asume acciones de saneamiento, catastro y distribución de tierras

En el marco del proceso de reordenamiento del Poder Ejecutivo establecido por el Decreto Supremo 5488, el Viceministerio de Autonomías asumió oficialmente la coordinación de todas las acciones vinculadas al saneamiento, catastro y distribución de tierras en el país.

La disposición fue formalizada mediante un instructivo emitido por esa cartera de Estado, el cual señala que todas las actividades relacionadas con la gestión de tierras deberán articularse con el Viceministerio, a fin de garantizar coherencia institucional.

“Las acciones vinculadas a saneamiento, catastro y distribución de tierras deberán ser coordinadas con el Viceministerio de Autonomías, en el marco de las competencias vigentes, a fin de garantizar un trabajo articulado y evitar decisiones aisladas que afecten el proceso de reordenamiento”, establece el documento.

El instructivo también dispone que las direcciones nacionales y departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) deberán adecuar su accionar al proceso de reordenamiento en curso, priorizando orden, transparencia y coherencia administrativa.

La medida no limita competencias, sino que fortalece los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para asegurar una gestión pública transparente y alineada al nuevo ordenamiento del Estado.

Estas acciones se desarrollan en cumplimiento del Decreto Supremo 5488, que guía la reconstrucción de la institucionalidad estatal y define ajustes estructurales en la administración pública.

Mire el comunicado del viceministerio de Autonomías:

Mira la programación en Red Uno Play