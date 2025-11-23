Aumentan las cancelaciones de vuelos a Venezuela por alerta de EE.UU

Al menos seis aerolíneas internacionales que operan vuelos hacia Venezuela han incrementado la suspensión de servicios desde diversas ciudades de América Latina y Europa tras la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que advierte sobre “actividad militar” y amenazas crecientes en el espacio aéreo venezolano y el sur del mar Caribe.

Turkish Airlines anunció este domingo que canceló todas sus operaciones previstas entre Estambul y Caracas del 24 al 28 de noviembre. La información fue confirmada por la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, y ratificada en un comunicado por la propia compañía.

Al igual que Turkish, Latam Airlines Colombia confirmó este domingo la cancelación de sus vuelos programados para el 23 y 24 de noviembre en la ruta Bogotá–Caracas–Bogotá.

La decisión se suma a la suspensión de rutas implementada en las últimas horas por Iberia, TAP Air Portugal, Gol y Avianca y otras empresas que conectaban Suramérica, Europa y el Caribe con el país sudamericano.

