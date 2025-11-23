Médico boliviano es investigado tras fallecimiento de recién nacida en Brasil

Un médico boliviano identificado como H. F. E. fue dado de baja del Hospital Regional Vinícius Conrado de Eirunepé, en Amazonas, Brasil, tras no presentarse a atender el parto de una mujer de 18 años durante la madrugada del sábado. La bebé falleció poco después del nacimiento.

Según información publicada por g1, el médico estaba de guardia cuando la paciente llegó a la unidad hospitalaria alrededor de las 4:00 a. m. Con el inicio del trabajo de parto, el equipo del hospital intentó contactarlo en varias ocasiones, sin obtener respuesta.

Médico suspendido tras faltar a parto en Amazonas; bebé muere tras procedimiento — Foto: Comunicado de Prensa

Ante la falta de comunicación, la administración del hospital envió una ambulancia al domicilio del médico, sin éxito. El ayuntamiento también intentó localizarlo, pero no obtuvo respuesta.

El profesional llegó al hospital alrededor de las 9:00 a. m., aproximadamente cinco horas después de la llegada de la paciente. El parto se realizó, pero ya era demasiado tarde.

Testigos señalaron que la recién nacida aspiró heces y restos placentarios durante el procedimiento, falleciendo aproximadamente una hora después del nacimiento.

El médico fue trasladado a la comisaría local para ser interrogado.

