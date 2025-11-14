Impactante: cámara registra el violento atraco a una joven rusa en bicicleta (VIDEO)

Una ciudadana rusa fue víctima de un violento asalto mientras circulaba en bicicleta por la ciudad de Buenos Aires. Cámaras de seguridad captaron todo el hecho, que ocurrió cuando la mujer se encontraba detenida en un semáforo, usando su teléfono celular.

Según las imágenes registradas, dos delincuentes a bordo de una motocicleta se acercaron por detrás. El acompañante intentó arrebatarle el celular, iniciando un forcejeo con la víctima.

En un intento de resistirse, la mujer se sujetó de la moto, momento en el cual recibió varios codazos en el rostro. La motocicleta aceleró y la mujer cayó al suelo junto con el asaltante, quien continuó golpeándola mientras estaba en el piso.

En ese instante, un transeúnte intervino para auxiliar a la víctima y logró capturar a uno de los delincuentes, mientras que su cómplice logró darse a la fuga.

La mujer fue trasladada a un hospital cercano, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas. El delincuente detenido fue entregado a la policía y permanece bajo custodia.

