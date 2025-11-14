TEMAS DE HOY:
Internacionales

Impactante: cámara registra el violento atraco a una joven rusa en bicicleta (VIDEO)

Dos delincuentes a bordo de una moto intentaron robarle el celular mientras estaba en un semáforo; un transeúnte intervino y logró detener a uno de ellos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/11/2025 10:51

Buenos Aires, Argentina

Una ciudadana rusa fue víctima de un violento asalto mientras circulaba en bicicleta por la ciudad de Buenos Aires. Cámaras de seguridad captaron todo el hecho, que ocurrió cuando la mujer se encontraba detenida en un semáforo, usando su teléfono celular.

Según las imágenes registradas, dos delincuentes a bordo de una motocicleta se acercaron por detrás. El acompañante intentó arrebatarle el celular, iniciando un forcejeo con la víctima.

En un intento de resistirse, la mujer se sujetó de la moto, momento en el cual recibió varios codazos en el rostro. La motocicleta aceleró y la mujer cayó al suelo junto con el asaltante, quien continuó golpeándola mientras estaba en el piso.

En ese instante, un transeúnte intervino para auxiliar a la víctima y logró capturar a uno de los delincuentes, mientras que su cómplice logró darse a la fuga.

La mujer fue trasladada a un hospital cercano, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas. El delincuente detenido fue entregado a la policía y permanece bajo custodia.

 

