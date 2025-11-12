Tragedia en Perú: 37 fallecidos tras caída de autobús a un barranco

Un trágico accidente de tránsito se registró la madrugada del miércoles en la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Camaná, en Perú, dejando un saldo de 37 personas fallecidas. Un autobús cayó a un abismo de 200 metros tras colisionar con una camioneta Toyota Hilux.

El accidente ocurrió en una zona conocida por su peligrosidad debido a la complejidad del terreno y las curvas pronunciadas. } Imágenes del lugar muestran la magnitud del daño y la dificultad que enfrentaron las unidades de rescate para acceder al fondo del barranco.

Según el Gerente Regional de Salud de Arequipa, Walter Oporto, 36 personas fallecieron en el lugar del accidente y una más murió en el centro de salud de Ocoña.

El personal de bomberos completó el descenso hasta el fondo del barranco, localizando a las víctimas entre los restos del autobús de dos pisos. Oporto precisó que la cifra podría ser definitiva tras la verificación de cada compartimiento del vehículo.

Las labores de rescate continúan activas, con la participación de la Policía y bomberos, quienes coordinan la recuperación de víctimas y el traslado de los heridos. En el centro de salud de Ocoña se atienden 27 lesionados, mientras que 14 pacientes permanecen en el hospital de Camaná. Cuatro de ellos, con lesiones graves, fueron derivados a hospitales de mayor complejidad en la ciudad de Arequipa.

Entre los heridos registrados en el Hospital de Camaná se encuentran personas de diversas edades, desde un niño de 8 meses hasta adultos de 45 años.

