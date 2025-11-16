En Brasil, dos delincuentes en motocicleta intentaron detener a una camioneta para robarla. Sin embargo, el conductor reaccionó de manera inesperada y aceleró, impactando a los asaltantes y evitando ser víctima del atraco.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del incidente, mostrando la rapidez de la acción del conductor.

Sin embargo, el hecho no terminó ahí, ya que el propietario de la camioneta retrocedió y pasó por encima de uno de los delincuentes, dejándolo tendido en el suelo. Mientras tanto, su cómplice logró escapar corriendo, abandonando la motocicleta en el lugar.

Mira la programación en Red Uno Play