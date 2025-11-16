TEMAS DE HOY:
mujer ambulancia mujer inconsciente

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacionales

En Brasil, conductor arrolló a delincuentes en moto que intentaron interceptarlo para robarle

Un intento de asalto en Brasil terminó con uno de los ladrones herido tras ser atropellado por la propia víctima, mientras su compañero huía abandonando la motocicleta. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/11/2025 20:46

Brasil

Escuchar esta nota

En Brasil, dos delincuentes en motocicleta intentaron detener a una camioneta para robarla. Sin embargo, el conductor reaccionó de manera inesperada y aceleró, impactando a los asaltantes y evitando ser víctima del atraco.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del incidente, mostrando la rapidez de la acción del conductor.

Sin embargo, el hecho no terminó ahí, ya que el propietario de la camioneta retrocedió y pasó por encima de uno de los delincuentes, dejándolo tendido en el suelo. Mientras tanto, su cómplice logró escapar corriendo, abandonando la motocicleta en el lugar.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD