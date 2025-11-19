Feliz Día Internacional del Hombre: ¿Por qué se celebra cada 19 de noviembre?

Cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre, una fecha que busca poner en foco la salud masculina, la igualdad de género y los modelos positivos de masculinidad.

La idea comenzó en 1992 con Thomas Oaster, profesor de la Universidad de Missouri-Kansas, quien propuso un día para reflexionar sobre el papel de los hombres en la sociedad y su bienestar físico y emocional.

En 1999, el profesor Jerome Teelucksingh, de la Universidad de las Indias Occidentales, eligió el 19 de noviembre en honor a su padre y ayudó a que la fecha se difundiera a nivel mundial. La UNESCO y la Organización Panamericana de la Salud apoyaron la iniciativa, destacando la importancia de cuidar la salud de los hombres y promover la igualdad de género.

Entre los objetivos principales de esta conmemoración se encuentran:

Promover modelos masculinos positivos .

Reconocer las aportaciones de los hombres en la familia, la comunidad y el trabajo.

Poner el foco en la salud física, mental y emocional de los varones.

Visibilizar las desigualdades que también afectan a los hombres .

Mejorar las relaciones de género y avanzar hacia la igualdad.

Construir un mundo más seguro y con oportunidades para todos.

