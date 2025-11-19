TEMAS DE HOY:
Internacionales

Feliz Día Internacional del Hombre: ¿Por qué se celebra cada 19 de noviembre?

La fecha busca dar la oportunidad de reflexionar acerca de la masculinidad en el mundo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/11/2025 9:56

Foto: Meta IA
Mundo

Cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre, una fecha que busca poner en foco la salud masculina, la igualdad de género y los modelos positivos de masculinidad.

La idea comenzó en 1992 con Thomas Oaster, profesor de la Universidad de Missouri-Kansas, quien propuso un día para reflexionar sobre el papel de los hombres en la sociedad y su bienestar físico y emocional.

En 1999, el profesor Jerome Teelucksingh, de la Universidad de las Indias Occidentales, eligió el 19 de noviembre en honor a su padre y ayudó a que la fecha se difundiera a nivel mundial. La UNESCO y la Organización Panamericana de la Salud apoyaron la iniciativa, destacando la importancia de cuidar la salud de los hombres y promover la igualdad de género.

Entre los objetivos principales de esta conmemoración se encuentran:

  • Promover modelos masculinos positivos.

  • Reconocer las aportaciones de los hombres en la familia, la comunidad y el trabajo.

  • Poner el foco en la salud física, mental y emocional de los varones.

  • Visibilizar las desigualdades que también afectan a los hombres.

  • Mejorar las relaciones de género y avanzar hacia la igualdad.

  • Construir un mundo más seguro y con oportunidades para todos.

 

