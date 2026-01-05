TEMAS DE HOY:
Deportes

¿Qué motivó a Máximo Mamani a jugar en Always Ready y cuándo estará en Bolivia?

El delantero argentino-boliviano se incorporará a Always Ready y explicó los motivos de su llegada al fútbol boliviano. 

Martin Suarez Vargas

05/01/2026 12:17

Bolivia.

Máximo Mamani, delantero formado en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield de Argentina, arribará hoy a Bolivia para iniciar los trámites de su nacionalización y sumarse oficialmente al plantel de Always Ready.

En diálogo con Red Uno de Bolivia, Mamani explicó su elección de jugar en el fútbol boliviano y particularmente en Always Ready:

“Porque es un equipo bien estructurado, que viene de salir campeón. El grupo está bien unido y eso es muy interesante. La infraestructura que tiene, que esté bien armada, eso es muy importante”, señaló.

El futbolista, próximo a nacionalizarse boliviano, se mostró motivado por integrarse a un club con objetivos claros y espera aportar con su rendimiento para seguir fortaleciendo al equipo paceño en el torneo nacional.

