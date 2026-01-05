TSJ respalda acciones de Paz en la inauguración del Año Judicial 2026

Este lunes 5 de enero se llevó a cabo la inauguración del Año Judicial 2026 y la toma de juramento de los nuevos presidentes del Tribunal Agroambiental (TA) y del Consejo de la Magistratura (CM).

En la ceremonia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ratificado por su Sala Plena en noviembre pasado, se refirió a las acciones del presidente Rodrigo Paz, señalando que son constitucionales y en beneficio del país.

“Lo que la constitución no prohíbe, está permitido. Lo que usted hizo, presidente, es constitucional y es por el bien de Bolivia”, afirmó Saucedo.

El presidente Rodrigo Paz participó del acto acompañado por autoridades del TSJ y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La actividad inició con la toma de juramento de los nuevos presidentes del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, quienes asumirán funciones durante la gestión 2026.

Durante su intervención, Paz ratificó el compromiso del Ejecutivo de trabajar coordinadamente con el Órgano Judicial, garantizando institucionalidad y responsabilidad en el proceso de reconstrucción del país.

El acto reafirmó la disposición de ambos poderes del Estado de fortalecer la cooperación institucional y garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes bolivianas.

