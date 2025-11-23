Comisión de planificación reanuda análisis del proceso para elegir al nuevo Contralor General del Estado

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Asamblea Legislativa, retomó el análisis del proceso de elección del nuevo Contralor General del Estado, una designación que permanece pendiente desde 2022 y que mantiene a la institución bajo una autoridad interina.

La senadora Rosalva Romero (Unidad), informó que la sesión inicial de la comisión incluyó una revisión de los antecedentes y del estado actual del proceso.

“Hemos abordado la elección del Contralor General del Estado. Lamentablemente se ha hecho un proceso en el año 2022 y ya han pasado varios años y no se ha podido elegir. Ha habido procesos de por medio, amparos constitucionales y, bueno, esto hoy se encuentra en manos de la Vicepresidencia; imaginamos que más adelante también va a haber novedades respecto a ese tema”, explicó.

El proceso de selección se desarrolló en 2022, pero no prosperó debido a la falta de consensos entre las tres bancadas parlamentarias de ese entonces (MAS-IPSP, Creemos y Comunidad Ciudadana). La designación del Contralor requiere una votación de dos tercios de los asambleístas presentes, lo que impidió completar la elección.

Ante la falta de acuerdo, el 4 de julio de 2022, el presidente Luis Arce posesionó a Nora Mamani como Contralora General del Estado interina, hasta que la ALP cumpla su mandato constitucional y designe a la autoridad titular.

Postulantes habilitados en 2022

Los candidatos que llegaron a la etapa final de evaluación y estaban a la espera de la designación por el pleno de la Asamblea son:

Roy Cecilio Ancasi Colque Benedicto Marcos Apaza Vargas Armando Arce Balcazar Edgar Luis Cayujra Barreto Ana María Chuquimia Quispe Edino Claudio Clavijo Ponce Carlos Javier Garrón Miguel Ángel Marañón Urquidi Sandra Quiroga Solano Alfredo Lorenzo Villca Cari

Definición pendiente en la nueva Asamblea

La nueva Asamblea Legislativa, instalada el 8 de noviembre, deberá definir el futuro de este proceso y determinar si retomará la lista de postulantes, abrirá un nuevo proceso o solicitará lineamientos adicionales, tomando en cuenta la importancia del cargo.

El Contralor General del Estado es responsable del control gubernamental, supervisa la administración de las entidades públicas y aquellas con participación o interés económico del Estado.

La Comisión de Planificación prevé continuar el análisis en las próximas sesiones, en coordinación con la Vicepresidencia del Estado, para establecer una ruta que permita avanzar hacia la designación definitiva.

Con información de ABI.

Mira la programación en Red Uno Play