TED espera aprobación del calendario electoral para organizar elecciones subnacionales

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz informó que continúa a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) apruebe el calendario electoral oficial para las próximas elecciones subnacionales, documento indispensable para iniciar la organización plena del proceso.

El vicepresidente del TED cruceño, José Miguel Callejas, explicó que aún no se cuenta con el cronograma aprobado, pero se prevé una definición inmediata.

“El Tribunal Supremo Electoral no ha aprobado todavía el calendario electoral; se estima que entre martes y miércoles van a aprobar en Sala Plena para que lo conozca toda la población y, de esta manera, esté enmarcado en cada una de las actividades que se tiene para informar a la ciudadanía”, señaló a la Red Uno.

Callejas también confirmó que el proceso incluirá un empadronamiento masivo, previsto tentativamente entre los primeros días de diciembre y mediados del mismo mes, según lo adelantado por el TSE.

Durante esta etapa podrán empadronarse los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 22 de marzo, además de los ciudadanos que hayan cambiado de domicilio y necesiten actualizar sus datos en el padrón electoral.

El TED remarcó que la aprobación del calendario permitirá activar plenamente las tareas logísticas, técnicas y comunicacionales necesarias para garantizar un proceso electoral transparente y eficiente en todo el departamento.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play