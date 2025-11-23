En la zona de Río Seco, en la ciudad de El Alto, cámaras de seguridad registraron la forma en que delincuentes operan dentro de los minibuses.

En las imágenes se observa a un ladrón que se acerca al vehículo, abre la puerta y entra directamente para robar un teléfono celular a una pasajera distraída. Tras sustraer el dispositivo, sale corriendo para esconderse entre los puestos y transeúntes de la zona.

Segundos después, la víctima baja del minibús e intenta perseguirlo. Personas que estaban cerca le señalan la dirección en la que huyó el delincuente, pero ella corre hacia otro lado, lo que finalmente permite que el ladrón escape sin problemas.

En el video también se ve cómo, después de esconderse brevemente, el delincuente vuelve a aparecer caminando con total tranquilidad, como si nada hubiera ocurrido, aparentemente buscando a otra posible víctima.

Este tipo de robos se cometen aprovechando la distracción de los pasajeros, especialmente aquellos que usan el celular dentro del minibús. Las autoridades recomiendan evitar exhibir dispositivos electrónicos y estar atentos durante el recorrido.

