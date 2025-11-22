"Van cinco días y no podemos encontrarla": Don Zenón clama por ayuda para encontrar a su hija desaparecida en Achira

Don Zenón Eves Tomichá hizo un llamado urgente de ayuda a las autoridades y a la comunidad para encontrar a su hija Verónica Eves Peña, de 21 años, desaparecida tras el devastador turbión que arrasó parte de la localidad de Achira, en Samaipata.

“Ya van cinco días y no podemos encontrarla. Pedimos ayuda para poder buscarla”, expresó. Según relata, la joven fue vista por última vez cerca de la huerta de su tía, donde se encontraba realizando labores relacionadas con el cultivo de papa.

Don Zenón denunció además que las labores de búsqueda han sido insuficientes: “Las máquinas están trabajando en la cancha, pero al lado donde se ha perdido mi hija, nada. Hemos hablado con el alcalde y nunca atiende el teléfono”, aseguró.

El padre hizo un llamado directo a las autoridades: “Queremos que nos ayuden a buscar, porque ustedes saben el dolor que se siente al perder una hija o un hijo”.

La familia clama porque se intensifiquen las tareas de rescate y porque la tragedia no sea ignorada.

Mira la programación en Red Uno Play